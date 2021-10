Ecco chi è il compositore della colonna sonora di "Squid Game"

Come è arrivato, Jae-il, a mettere mano alle partiture di “Squid Game”? L’artista aveva incrociato la propria strada con quella di Netflix nel 2017, quando “Okja” fu distribuito propria dalla piattaforma americana con quartier generale a Los Gatos, California. La produzione della serie iniziò proprio nel 2019, quando Jae-il stava conoscendo il proprio momento di gloria grazie a “Parasite”.

Da dove inizia il suo percorso? Jung Jae-il era ancora alle medie, e come tanti suoi coetanei dimostrava molto interesse per la musica, ma in maniera decisamente non convenzionale, e non solo per i bambini della sua età. Pubblicando un annuncio su un giornale locale, il futuro compositore di fiducia del regista suo connazionale Bong Joon-ho, che anni dopo gli avrebbe affidato gli score di “Okja” (2017) e di “Parasite”, film premiato con la Palma d’Oro a Cannes nel 2019, disse di cercare “un pianista e un cantante per fare musica alla Carcass”, la violentissima grindcore band britannica di Bill Steer e Jeff Walker. Pur proseguendo i propri studi su un percorso decisamente più istituzionale, diplomandosi all’accademia jazz di Seul, Jae-il non ha dimenticato il suo primo amore, continuando a coltivare la propria passione per il rock - e imparando a suonare perfettamente batteria, basso e chitarra elettrica.