Coldplay, il nuovo tour sarà ecosostenibile

I Coldplay, che poco prima della pandemia avevano ipotizzato di rinunciare ai grandi tour internazionali perché incompatibili con il rispetto dell’ambiente, hanno annunciato per la promozione del nuovo album “Music of the Spheres” una tournée mondiale completamente eco-compatibile: la serie di concerti, come già rivelato in questi giorni, prenderà il via nel marzo del 2022 in Costarica, uno dei paesi a più alto tasso di generazione di energia rinnovabile al mondo, e proseguirà per le più importanti città del mondo preferendo la formula della residency - due o più date in un solo, grande centro urbano - ai lunghi itinerari tradizionali.

Al di là delle scelte logistiche, tuttavia, saranno le innovazioni tecnologiche invisibili ai fan la vera chiave che renderà davvero eco-friendly la nuova produzione. Per esempio, la superficie del parterre dell’area che ospiterà lo show sarà dotata di uno speciale “pavimento cinetico” che genererà energia grazie al movimento dei fan. “Avete presente quando un cantante a un concerto dice: ‘Ci serve che balliate’?”, ha spiegato Chris Martin: “Ecco, noi lo diremo letteralmente, perché se smetterete di ballare si spegneranno le luci”.