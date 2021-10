Lady Gaga, sfoggia il suo italiano: "Che c***o succede?"

Lady Gaga ha sfoggiato tutta la "italianità" pronunciando l'altra sera, ad un concerto a Los Angeles, una parolaccia italiana in maniera esemplare. Nel bel mezzo del suo show, la star ha esclamato: "Che c***o succede?", spiegando poi al pubblico, visibilmente divertito, il significato della colorita espressione in inglese. Delle sue origini Miss Germanotta è sempre stata molto orgogliosa e spesso ha sfoderato la sua conoscenza di alcune parole italiano, dai classici "buongiorno", "buonasera", a "bellissima" e "ragazza". L'artista è da poco tornata dall'Italia, dove ha trascorso alcuni mesi per girare "House of Gucci", film diretto da Ridley Scott che racconta 30 anni della famiglia Gucci.