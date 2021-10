Loredana Berté: un nuovo album con J-Ax, Fedez e Nitro

"Lacrime in limousine" (feat. Fedez), "Donne di Ferro" (feat. J-Ax) e "Florida" (feat. Nitro). Loredana Bertè è pronta con il suo "Manifesto", un disco ricco di collaborazioni in uscita il 5 novembre e che contiene 10 tracce inedite. Per Loredana Berté l'ultimo anno è stato ricco di attività e riconoscimenti a 360° tra tv, cinema e musica. All'Arena di Verona ha ricevuto un premio speciale "per la sua trasversalità, in quanto è riuscita a volare su cinque decenni con i suoi successi e a unire - come nessun altro ha fatto - diverse generazioni nell'amore per la sua musica, sempre attuale e all'avanguardia".

A coronamento di questo premio speciale, incredibilmente sono arrivati quasi in contemporanea Dischi d'Oro per brani e album del passato e del presente: per LiBerté, uscito nel settembre 2018, per il singolo "Figlia di…" (2021) , per "Sei Bellissima" (1974), per "E la luna bussò" (1979) e per "Non sono una Signora" (1982). Quest'ultima è stata certificata anche Disco di Platino per il digitale. E ora Loredana Berté annuncia l'uscita di nuovo album di inediti. Per dare una piccola anticipazione sui contenuti e il concept del disco, Loredana fa sua una frase di Alda Merini: "ma da queste profonde ferite usciranno farfalle libere".