Madonna: è quasi finita la sceneggiatura del suo biopic

Attraverso una serie di foto condivise sul proprio profilo Instagram, che ritraggono Madonna distesa su un tappeto Alexander McQueen, la popstar ha informato i fan sullo stato dei lavori del film, da lei diretto e sceneggiato, che racconterà la sua vita. La voce di “Like a virgin” - che ha recentemente presentato il film-documentario legato al suo ultimo lavoro discografico, uscito nel 2019, "Madame X" – per aggiornare il proprio pubblico sul progetto, descritto dalla cantante durante la sua partecipazione al “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon” all’inizio del mese di ottobre come “un’autobiografia visiva”, ha annunciato di avere “quasi finito” la sceneggiatura della pellicola sulla sua biografia. “Sono grata per il successo di ‘Madame X’, che la mia sceneggiatura sia quasi finita e per il sostegno dei miei bellissimi bambini!’, ha scritto Madonna sui social.

