tha Supreme, il suo nuovo singolo è "m%n"

tha Supreme è tornato a pubblicare nuova musica: è uscito il nuovo singolo "m%n", accompagnato da una nota: "C’è un luogo in cui potersi sentire al sicuro, lontano dalle logiche che governano oggi il mondo in cui viviamo e tha Supreme ce lo racconta man mano, fin dal suo esordio. È un posto in cui non si va avanti per ciò che si ha ma per quel che si è, in cui il cash non risolve gli sbatti, e che accoglie solo chi vive la propria vita elevandosi al di sopra di tutte quelle meccaniche che ci accompagnano giornalmente sulla Terra. Oggi, da lassù, dalla Luna, al di sopra di tutte quelle convenzioni e convinzioni obsolete, tha Supreme e i suoi ci lanciano un messaggio, che solo chi ha raggiunto una certa maturità personale e artistica può trasmettere". La nuova canzone arriva qualche mese dopo "uNa DiReZioNe giUsTa", brano (certificato doppio) pubblicato da tha Supreme con la partecipazione di Neffa.