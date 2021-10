Ed Sheeran ha il Covid: "Ho fatto il vaccino, senza starei ancora peggio”

"Sono vaccinato. In questo momento mi sento malissimo: pensate se non fossi stato vaccinato, ora starei pure peggio. Bisogna stare molto attenti": Ed Sheeran è stato ospite di Fabio Fazio a "Che Tempo Che Fa", su Rai3, in collegamento dalla sua casa nel Suffolk, nel Regno Unito, dopo essere risultato positivo al test per il Covid-19. La popstar avrebbe dovuto essere fisicamente presente in studio per suonare i primi singoli estratti dal suo nuovo album "=" (in uscita venerdì 29 ottobre), "Bad habits" e "Shivers", e per parlare con il conduttore del disco. L'ospitata in presenza è naturalmente slittata, ma nonostante i primi sintomi del virus Ed Sheeran ha voluto comunque rispettare l'impegno preso. E ha pure suonato in acustico "Shivers":

"Non sto benissimo, ad essere onesto. Ho scoperto di essere positivo stamattina. Devo stare molto attento, rispettare la quarantena. Con me c'è mia figlia. Mia moglie non c'era in questi giorni, quindi lei non è positiva. Dovrà stare altrove e tornare tra 10 giorni. L'ospitata di Ed Sheeran da Fazio era stata preannunciata come un'intervista esclusiva in anteprima sul nuovo, atteso album della voce di "Thinking out loud", oltre 190 milioni di copie vendute a livello mondiale tra dischi e singoli. In realtà dell'album si è parlato ben poco.