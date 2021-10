Nayt svela la tracklist di "Doom"

A pochi giorni dall'uscita, Nayt ha fatto sapere ai suoi fan quale sarà la tracklist di "Doom", il nuovo album in uscita venerdì 29 ottobre. Queste le parole del rapper: "È il seguito del viaggio introspettivo intrapreso con 'Mood'. La scoperta personale prosegue andando più in profondità e sviscerando dubbi, ansie e domande attraverso temi esistenziali. Si parte dal concetto di 'condanna' di vivere, si tocca il fondo, mettendo su le basi per risalire, ripercorrere i passi fatti e andare oltre con una nuova consapevolezza, apertura e maturità. È l’eterna lotta tra amore e paura. La chiave è sempre un’autorialità fortemente personale e introspettiva che punta a risuonare nelle corde di chi ascolta. Nasce dalla necessità di esprimersi, sempre più forte e sempre di più. Mira all’empatia per centrare le emozioni di tutti."

Tracklist:

1. DOOM - prod. 3D

2. Cose che non vuoi sentirti dire - prod. Gemitaiz

3. Mortale - prod. 3D

4. La mia noia - prod. 3D

5. (partenza) - prod. 3D

6. Collane - prod. Frenetik & Orang3

7. Tutto ok - prod. 3D

8. Sorpresa - prod. Orang3

9. OPSS feat. Gemitaiz e Mattak - prod. 3D

10. (arrivo?) - prod. 3D

11. Da zero - prod. 3D

12. Ultima confessione - prod. 3D