Achille Lauro è tornato con il brano "Io e te"

Achille Lauro è tornato a pubblicare musica inedita. Si tratta del brano "Io e te", scritto per il film Amazon Original "Anni da Cane", dove l'artista appare in un cameo. A proposito della canzone, Lauro ha dichiarato: "È 'un film alla Godar' la nuova ballad 'Io e te', con tutta l’amarezza del sentimento adolescenziale più acerbo e intenso. Il vizio della passione. Un amore maledetto finito insieme all’ultima sigaretta." "Io e te" arriva dopo l'incredibile successo di "Mille", singolo congiunto di Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti certificato per numerose volte disco di platino.