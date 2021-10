È morta Beverly Tate, la madre di Snoop Dogg

Snoop Dogg ha annunciato la morte di sua madre, la signora Beverly Tate. Il rapper ha dato la notizia pubblicando un tributo alla sua memoria su Instagram. In didascalia ha scritto: "Grazie a Dio per avermi dato un angelo per una madre". La causa della morte non è stata resa nota. Anche il padre di Snoop Dogg, Vernell Tate, ha confermato la notizia chiedendo anche lui preghiere per tutta la famiglia. La signora Tate era stata ricoverata dall'inizio di quest'anno per ragioni non comunicate. Anche in quella occasione, Snoop Dogg aveva chiesto alla sua fanbase di pregare per lei mentre era in ospedale. Nel corso dei mesi, il rapper ha costantemente aggiornato le persone facendo sapere che era ancora "in piena lotta", senza mai menzionare altro in particolare.

