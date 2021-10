Tiziano Ferro: "Rosso Relativo" compie vent'anni

"Rosso Relativo", l’album d’esordio di Tiziano Ferro, pubblicato esattamente il 26 ottobre 2001, vent’anni fa, riuscì a superare magicamente qualunque confine e barriera, diventando un caso di livello internazionale.

Un passaporto per il mondo ottenuto da un ragazzo di poco più di vent’anni, notato per il suo grandissimo talento dai produttori Mara Maionchi e Alberto Salerno. Per celebrarlo Carosello Records pubblicherà “Rosso Relativo – Anniversary Edition”, un cofanetto unico nel suo genere, disponibile sia in triplo vinile (in uscita il 29 ottobre) sia in triplo cd (in uscita il 5 novembre). Il progetto contiene tre versioni rimasterizzate, esclusive e multilingua: “Rosso Relativo” (versione italiana), “Rojo Relativo” (versione spagnola pubblicato per la prima volta in formato vinile 33 giri) e “Rosso Relativo – Extra” (contenente per la prima volta su un unico supporto le versioni internazionali dei brani di maggior successo dell’album, un singolare out-take della sua primissima incisione e alcuni remix).

Sono in primis i numeri a fotografare che cosa abbia rappresentato questo disco. “Rosso Relativo”, con gli arrangiamenti e la produzione di Michele Canova, fu un’opera prima da record: pubblicato in 42 nazioni, ha venduto oltre 2,5 milioni di copie, restando in top 10 per oltre 7 mesi e ottenendo 7 dischi di platino tra Italia, Messico, Spagna e Svizzera e 3 dischi d’oro tra Belgio, Francia e Turchia. Al suo interno si hanno i primi cinque singoli della carriera di Tiziano, canzoni rimaste nel tempo: “Xdono”, 3° singolo più venduto in Europa nel 2001 che è stato certificato doppio platino in Italia, platino in Belgio e oro in Francia, Germania e Svizzera, raggiungendo la top10 dei singoli di Italia, Belgio, Paesi Bassi, Austria, Germania, Danimarca, Romania, Spagna, Svezia, Svizzera, Belgio, Francia, Grecia. E ancora: “L’olimpiade”, “Imbranato”, entrato in top50 in Austria, Belgio, Francia e Svizzera. E infine: “Rosso Relativo”, title track dell’album, entrato in top50 in Italia, Germania, Spagna e Svizzera, e “Le cose che non dici”.