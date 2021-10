Fedez e il virus della figlia Vittoria: “Fate attenzione”

Fedez e Chiara Ferragni stanno raccontando attraverso i social un problema, che non riguarda solo loro. La figlia Vittoria, colpita da un virus respiratorio, è in ospedale. Dopo il messaggio rassicurante della influencer che ringrazia per i messaggi positivi dei fan e rassicura che la bambina sta migliorando poco alla volta, è il cantante a prendere la parola. Nelle storie Fedez scrive: “Epidemia virus respiratorio in neonati: ospedali italiani pieni. Se avete bimbi piccoli fate attenzione mi raccomando”.

Preoccupato per la figlia Vittoria, Fedez mette in guardia i genitori da questa malattia che colpisce i più piccoli e si può rivelare particolarmente insidiosa perché causa bronchioliti e polmoniti. “Questo virus Rsv (Respiratory syncytial virus) non va preso alla leggera” scrive sui social. Poche ore prima la moglie Chiara aveva rassicurato i follower sulle condizioni della secondogenita: “Vittoria migliora ogni giorno e vi siamo grati per le buone energie che ci mandate”.