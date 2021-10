La figlia di Madonna si mostra in latex e tacchi a spillo

Lourdes Leon Ciccone, 25 anni, audace e sfrontata come la madre popstar. Negli ultimi scatti condivisi sui social la figlia di Madonna, in body di latex trasparente e tacchi a spillo, posa in modo sensuale. Dall'inizio della sua carriera la modella si è fatta portavoce di messaggi inclusivi, ma soprattutto contro tutti gli stereotipi di bellezza e le etichette. Non ha esitato a mostrare con orgoglio ascelle e gambe non depilate e nemmeno a mostrarsi senza veli in una performance che simulava un'orgia. In questo caso ha preferito foto super sexy, ma sempre anticonformiste.

