Fedez: picchiato e mitragliato nel video "Morire morire"

Si intitola "Disumano" il nuovo disco di Fedez, disponibile dal 26 novembre 2021. L'annuncio è arrivato via social, con un post in cui si spiega che il preorder è disponibile dal 2 novembre. Nella cover un'opera di Francesco Vezzoli, con due statue, una bianca e una nera, che mostrano il volto del rapper, mentre tenta di baciarsi e si rifiuta da solo, mettendo a confronto le contraddizioni tra sogni e incubi, musica e politica, beneficienza e coscienza. Insieme alla cover e alla data d'uscita, Fedez ha condiviso anche la tracklist ufficiale del nuovo progetto con 20 tracce, tra queste anche hit come "Chiamami per nome" (con Francesca Michielin) e "Mille" (featuring Orietta Berti e Achille Lauro). Ha annunciato anche l'uscita del video di "Morire morire", il primo singolo. La clip, uscita questa notte, è molto esplicita: viene picchiato da dei neofascisti, accoltellato da un prete e mitragliato dalle forze speciali.