I Maneskin e i loro gusti musicali: da Caparezza ai Metallica

I Maneskin videointervistati dall'NME, popolarissima rivista musicale britannica, svelano i loro piaceri musicali inconfessabili. Il quartetto romano, che la scorsa settimana è stato ospite del "Tonight Show" di Jimmy Fallon, programma di punta della tv americana, e per l'occasione ha annunciato che il 6 novembre aprirà il concerto dei Rolling Stones all'Allegiant Stadium di Las Vegas, ha risposto ad alcune domande della rivista su primi dischi acquistati e primi innamoramenti musicali. Svelando alcune curiosità. La prima "cotta" musicale della bassista Victoria De Angelis? I Metallica. Ma anche i Tokio Hotel.

Ancora più insospettabile il primo innamoramento musicale del cantante Damiano David: James Arthur. Vincitore dell'edizione britannica di "X Factor" nel 2012, il cantante è diventato famoso a livello internazionale nel 2013 grazie al singolo "Impossible" e tornò in cima alle classifiche nel 2016 con la ballata strappalacrime "Say you won't let go". Nella videointervista i quattro musicisti hanno parlato anche dei primi concerti ai quali hanno assistito. E la bassista ha menzionato Caparezza: a quel concerto c'era anche il batterista Ethan Torchio, ma i due non si conoscevano ancora: