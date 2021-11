I Maneskin e Miley Cyrus insieme a Los Angeles

Nella serata del primo novembre, i Maneskin si sono esibiti al Roxy, storica sala da concerti di West Hollywood, a Los Angeles, secondo passo della campagna americana del quartetto romano dopo avere partecipato al programma televisivo condotto da Jimmy Fallon. Ora, grazie alla famiglia Gucci e alla loro Gucci Love Parade in Hollywood Boulevard come riportato dal gruppo nella didascalia delle immagini riportate sul loro account Instagram, i Maneskin hanno incontrato la popstar statunitense Miley Cyrus e non hanno mancato di ritrarsi – Damiano e Victoria – insieme a lei. I ragazzi stanno vivendo davvero un momento magico.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Måneskin (@maneskinofficial)