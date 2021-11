The Weeknd e Post Malone pubblicano un brano insieme

Venerdì 5 novembre potrebbe uscire una super collaborazione firmata Post Malone e The Weeknd. A dare il grande annuncio ci ha pensato il manager del rapper di "Better Now", Dre London, che ha postato uno spolier della canzone che pare intitolarsi "One Right Now". "One Right Now" sarà il secondo inedito pubblicato da Post Malone nell'arco del 2021 dopo "Motley Crew", singolo uscito a luglio e accompagnato da un videoclip pieno di special guest. La voce di "Blinding Lights" è tra i nomi di maggior popolarità in tutto il mondo. Il suo ultimo disco "After Hours" ha raggiunto la vetta della US Billboard 200 ottenendo anche due dischi di platino negli Stati Uniti d’America grazie alla vendita di oltre due milioni di copie. Insomma, il feat si preannuncia esplosivo.

