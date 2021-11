Che lavoro farebbe Lady Gaga non fosse una cantante?

Lady Gaga ha ricordato la sua esibizione dello scorso gennaio all'Inauguration Day di Joe Biden in un'intervista sulle pagine di British Vogue, tradotta e uscita anche su Vogue Italia. Una decina di giorni prima della cerimonia d'insediamento del presidente Usa, si era verificato un assalto al Campidoglio (Capitol Hill) da parte dei sostenitori del presidente uscente Donald Trump e proprio a questo episodio si è ricollegata per rivelare quale lavoro sognava di fare non avesse fatto la cantante: la giornalista.

"Non so se le persone sappiano questo di me. ma se non fossi chi sono oggi, sarei stata una giornalista investigativa, una reporter di guerra - ha raccontato - Quello era uno dei miei sogni. Quando ero al Campidoglio il giorno prima dell'inaugurazione, mi ricordo che camminavo in giro e cercavo prove della rivolta". Lady Gaga ha anche spiegato che il suo approccio al ruolo di Patrizia Reggiani nel film House of Gucci è stato giornalistico e per questo non ha voluto incontrare la persona che interpreta sul grande schermo.