I Maneskin in apertura dei Rolling Stones: "Serata memorabile"

La serata del 6 novembre 2021 sarà indimenticabile in eterno per i Maneskin. Del resto non accade tutti i giorni che si debba aprire il concerto dei Rolling Stones, la più grande band rock'n'roll di tutti i tempi. “Il miglior ricordo di tutti i tempi” accompagna una immagine – pubblicata sull'account Instagram dei Maneskin - dei quattro ragazzi romani insieme a Mick Jagger, il cantante della band britannica che anche sul palco dell'Allegiant Stadium di Las Vegas non ha dimenticato di ricordarli con un “grazie ragazzi” che dalle nostre parti non è passato di certo inosservato.

