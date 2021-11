Amy Winehouse, venduto all'asta l'ultimo vestito indossato

Il vestito di scena che Amy Winehouse ha indossato durante il suo ultimo concerto, come riportato dall'Ansa, è stato venduto all'asta a Los Angeles per 243.200 dollari (circa 210.000 euro), sedici volte volte il valore stimato. Amy ha indossato l'abito verde e nero con stampa di bambù nella sua ultima performance, che si è tenuta al Kalemegdan Park di Belgrado, in Serbia, il 18 giugno del 2011. Poco più di un mese dopo, il 23 luglio, la musicista londinese morì a soli 27 anni per avvelenamento acuto da alcol.

L'abito è stato il pezzo forte di una collezione di 800 oggetti personali della star andati all'asta per volere dei genitori, Mitch e Janis. La borsa a forma di cuore realizzata su misura da Moschino utilizzata da Amy ai Brit Awards del 2007 è stata venduta per 204.800 dollari. Molti degli altri abiti che la cantante ha indossato nelle varie esibizioni sono stati venduti tra i 12.500 e i 150.000 dollari. L'intera collezione - composta da cimeli i più diversi, dai reggiseni ai DVD, dai libri ai trucchi - ha fruttato 4 milioni di dollari, il doppio di quanto previsto, ha comunicato la casa d'aste Julien's, che ha gestito la vendita. Il ricavato andrà alla Fondazione Amy Winehouse, che sostiene i giovani adulti vulnerabili che lottano contro le dipendenze.