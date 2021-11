Snoop Dogg: "Alcuni rapper meritano lo stesso rispetto delle leggende rock"

Ospite di un recente episodio del podcast “Music Now”, Snoop Dogg ha sostenuto che i rapper della vecchia guardia meritano lo stesso rispetto delle leggende del rock. Il 50enne Calvin Cordozar Broadus Jr., questo il nome del rapper californiano, ha trattato l’argomento dopo aver ricordato le premature scomparse avvenute nella seconda metà degli anni ’90 di due grandi artisti, Tupac Shakur e Notorius B.I.G.. Per questo, Snoop Dogg ha sottolineato l’assenza di artisti datati nell’hip hop, per il suo essere un genere relativamente nuovo, e ha dichiarato: “Non pongono limiti di età ai Rolling Stones, o ad altri gruppi fuori dal nostro genere. Ci sono dei rapper nella Rock and Roll Hall of Fame, ma nessun fottuto rock and roller nella Rap Hall of Fame. Quindi, calmatevi un attimo: iniziate a portare un po’ di rispetto al nostro nome e a portarci rispetto per chi siamo”.

La voce di “Gin and juice” ha aggiunto: “Non ponete limiti di tempo alla nostra età o a cosa siamo, perché noi non guardiamo i rocker e diciamo: ‘Amico, ha i capelli bianchi ora e non più neri’. Noi amiamo la loro musica, amiamo loro, li rispettiamo, li supportiamo e cantiamo la loro musica - siamo loro fan sfegatati. Nell’hip hop dovremmo ricevere lo stesso amore, perché abbiamo creato qualcosa che durerà per sempre, è generazionale”.