I Cugini di Campagna contro i Maneskin: "Basta copiare"

I Maneskin stanno incassando elogi in tutto il mondo e i Rolling Stones li hanno voluti per aprire il loro concerto a Las Vegas. I Cugini di Campagna via social, mettendo a confronto il look "americano" di Damiano David e quello di Nick Luciano, hanno però tuonato: "Basta copiare i nostri abiti". Il completo sotto accusa si compone di una dolcevita blu tempestato di stelle argentate e un paio di pantaloni a strisce bianche e rosse. Il look è un chiaro omaggio alla bandiera degli Stati Uniti: Nick e Damiano non sono stati certo gli unici artisti ad aver indossato la Stars and Stripes sul palco.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da (@i_cugini_di_campagna_official)