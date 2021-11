Sangiovanni e Madame insieme nel brano "Perso nel buio"

Sangiovanni e Madame collaborano insieme nel brano "Perso nel buio", in uscita il 12 novembre. Il singolo conferma un'unione artistica e un incontro musicale tra due giovanissimi artisti multiplatino. Entrambi vicentini, giovanissimi (classe 93' Sangiovanni, un anno più grande Madame) portano in scena un brano che è la forma canzone di un'amicizia. In "Perso nel buio" Sangiovanni, lanciato dalla passata edizione di " Amici di Maria De Filippi", rivela uno stato di fragilità emotiva dovuto alla velocità con cui la sua vita è cambiata, una velocità che lo ha portato a sentirsi confuso e vulnerabile. La forza, la luce che conforta e scioglie questa tensione, è la voce di una delle sue amiche più care, nella vita e nella musica, Madame. Migliaia i like e i commenti al post social che annuncia l'uscita de singolo.

