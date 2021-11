Lady Gaga: la storia del suo controverso vestito fatto di carne

Parlando con British Vogue, Lady Gaga ha raccontato come è nato il mini dress di carne, indossato agli MTV Video Music Awards 2010, di cui non riesce ancora a smettere di parlare e che creò molte polemiche. Gaga ha rivelato che l'ispirazione del look è arrivata dalla sua truccatrice Val Garland: "In realtà è un'idea di Val Garland. Val Garland la truccatrice", ha spiegato, "Lei e io abbiamo lavorato insieme per molto tempo e lei mi aveva raccontato una storia di quando era andata a una festa indossando salsicce e ho pensato che fosse abbastanza divertente e io le ho detto: 'Beh, questo è un ottimo modo per assicurarti che tutti ti lascino da sola a una festa'".

Gaga ha aggiunto che l'abito "è stato infine disegnato da Franc Fernandez", ma ha sottolineato che "è stato il frutto di un'idea di House of Gaga: eravamo nel backstage con Brandon Maxwell che all'epoca lavorava come uno dei miei stylist. Era anche vegano, mi ha aiutato a cucire tutti questi ultimi pezzi di carne e a fare il mio cappello di carne e la mia borsa di carne. Puzzava di carne".