Billie Eilish in topless: non ci sono più tabù

In passato spiegò di indossare abiti larghi, tra felpe e tute extra large, per sfuggire a certi stereotipi sulle popstar (a partire dall'uso del corpo). Poi, la scorsa primavera, ha sorpreso tutti posando per la rivista "Vogue" indossando abitini sexy e lingerie, mostrando il suo corpo. "All'improvviso sei un'ipocrita se vuoi mostrare il tuo corpo, sei una facile, una sgualdrina. Se lo sono, allora ne vado fiera. A prescindere se mostri il tuo corpo, la tua pelle, il rispetto non va tolto", si è giustificata lei, ma le critiche non sono mancate. Ora Billie Eilish, la 19enne cantautrice losangelina diventata volto ed emblema del nuovo pop mondiale, fa cadere un altro tabù: si mostra in topless sui social.

