Britney Spears, altri scatti bollenti fra le mura di casa

Niente indosso se non un perizoma giallo: Britney Spears torna a pubblicare scatti hot. La popstar, che festeggerà 40 anni il 2 dicembre, sfoggia sui social il lato B in alcune immagini di schiena. "Ho usato una macchina fotografica vera per la prima volta...", scrive la cantante: "L'ho messa sul supporto con un timer e ho ottenuto questa". E mentre lei si diletta nell'arte della fotografia mostrando le sue forme, in tribunale i giudici stanno preparando la prossima udienza, che si terrà a giorni, per confermare o meno la fine della controversa tutela del padre Jamie Spears.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Britney Spears (@britneyspears)