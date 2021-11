Lady Gaga: ingresso divino alla première mondiale di "House of Gucci"

Una farfalla divina. Lady Gaga è arrivata alla première mondiale del film "House of Gucci", che si è tenuta a Londra, e ha lasciato tutti a bocca aperta. Per il grande evento, la popstar ha indossato un fenomenale abito viola trasparente disegnato proprio da Gucci. Il vestito in questione è fresco di passerella della collezione Love Parade, disegnata da Alessandro Michele. Ovviamente, la 35enne non poteva che dare il suo tocco, abbinando all'abito un paio di calze a rete e i suoi adorati e iconici stivaletti sky-high. Un classico di Gaga e ci piace vederli. Sul tappeto rosso, si è divertita a mostrare le notevoli e incredibili dimensioni delle maniche del suo abito, lanciandole in aria con grande effetto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lady Gaga (@ladygaga)