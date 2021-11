Coez ha annunciato il tour 2022 nei club

Dopo aver lanciato i brani "Wu-Tang", "Flow Easy" e "Come nelle canzoni", Coez annuncia anche il suo ritorno live, con un tour nei piccoli club su cui ha trascorso i primissimi anni di gavetta agli esordi della sua carriera. "Prima di partire con un vero tour penso proprio che mi farò un giretto in tutti i clubbini dove sono stato a suonare prima di affermarmi", ha dichiarato Coez sui suoi social qualche settimana fa. Il tour della voce di "È sempre bello" partirà il 31 gennaio da Torino e proseguirà a Milano, Brescia, Treviso, Parma, Livorno, Firenze, Ravenna, Modugno (Bari), Maglie (Lecce), Napoli per poi concludersi il 22 febbraio nella città natale del cantautore, Roma. Il live sarà l’occasione per tornare a cantare a squarciagola, dopo oltre due anni, le canzoni di Coez tratte dal disco dei record "È sempre bello" e "Faccio un casino", oltre che i nuovi brani appena sfornati. Un vero e proprio ritorno alle origini e alle radici del percorso musicale dell’artista, che dopo il tour sold out del 2019, torna a un contatto viscerale e autentico con il proprio pubblico.

CALENDARIO DATE

31 gennaio 2022 || Torino @ Hiroshima Mon Amour

2 febbraio 2022 || Milano @ Magazzini Generali

4 febbraio 2022 || Brescia @ Lattepiù

6 febbraio 2022 || Roncade (TV) @ New Age

9 febbraio 2022 || Parma @ Campus Music Industry

11 febbraio 2022 || Livorno @ The Cage

12 febbraio 2022 || Firenze @ Viper

14 febbraio 2022 || Ravenna @ Bronson Club

17 febbraio 2022 || Modugno (BA) @ Demodè

18 febbraio 2022 || Maglie (LE) Industrie Musicali

20 febbraio 2022 || Napoli @ Duel Beat

22 febbraio 2022 || Roma @ Planet Roma (ex Alpheus)