Beyoncé, è uscito un nuovo singolo

È tornata Beyoncé. Con un nuovo singolo. Si intitola "Be alive" e potete ascoltarlo proprio qui sotto. La canzone fa parte della colonna sonora del film "Una famiglia vincente - King Richard", con protagonista Will Smith: racconta la storia di Richard Williams, padre delle sorelle Venus e Serena, campionesse di tennis.

Un'anticipazione del brano era inclusa nel primo trailer del film, pubblicato lo scorso mese. Ora è stata pubblicata la versione integrale. "Be alive" porta la firma di Daris Scott, in arte Dixson, 28enne rapper e producer del roster di RocNation, la società di Jay-Z, il marito della voce di "Listen". Nel corso della sua carriera fino ad oggi Dixson ha collezionato collaborazioni con - tra gli altri - Chance The Rapper, Vic Mensa, Pharrell e Justin Bieber. "Una famiglia vincente - King Richard" era atteso nei cinema già lo scorso anno, poi la sua uscita è stata rinviata a causa della pandemia di Covid-19.