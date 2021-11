Tuffo negli anni 2000: è tornata Avril Lavigne

Avril Lavigne, icona degli anni 2000, ha pubblicato nuova musica. Si tratta del singolo inedito intitolato "Bite Me", il primo pubblicato sotto l'etichetta di Travis Barker con cui l'artista canadese ha firmato un contratto di recente. Il brano è stato prodotto dallo stesso Barker con John Feldmann e Mod Sun. Nei prossimi giorni uscirà anche il video ufficiale, diretto da Hannah Lux Davis.

Travis ha dato il benvenuto ad Avril nella sua DTA Records con queste parole: "Io e Avril siamo amici da tanto tempo, ma ero un suo grande fan prima ancora di conoscerci. Lei è veramente tosta e un’icona, sia come performer che come autrice che per presenza. Siamo stati in studio insieme ad inizio anno e ci siamo divertiti così tanto che le ho chiesto di unirsi al team della DTA. Sono così felice che sia ora parte dell’etichetta. Non vedo l’ora che tutti sentano la musica incredibile che sta per arrivare."