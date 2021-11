Vasco Rossi: "Tutti scrivono tante parole, io cerco la sintesi"

Vasco Rossi pubblica "Siamo qui", la sua nuova raccolta di canzoni. "Ho pensato di chiudere un cerchio, che avevo iniziato con 'La verità'", racconta a Rockol, citando il singolo uscito nel 2019, che ha dato il via al nuovo progetto. "Io faccio canzoni ognuna completamente diversa dall’altra", spiega, rivendicando a modo suo il concetto di album. Vasco lancia provocazioni, a partire dalla prima canzone "11° comandamento": "Oggi si scrivono tante parole, tante discorsi: io fatico a seguirli. Io invece cerco sempre di dire meno. Io cerco la sintesi: ti dico una frase, ti arriva e ti lascio il tempo che ti sedimenti, poi te ne dico un’altra. Non faccio racconti, faccio flash".

E "Siamo qui" di flash ne ha parecchi: un disco, e una canzone, sulla condizione umana e i suoi problemi: "Non siamo più quello che siamo, pensiamo di essere quello che abbiamo: per questo che ho la sensazione che siamo soli e delusi. Siamo in una civiltà che pensa al profitto e non alla condizione umana. La tecnica sfrutta le nostre debolezze per diventare sempre più potente. La tecnica non è più al servizio dell’uomo, ma è solo al servizio di se stessa".