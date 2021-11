Britney Spears festeggerà il suo compleanno per due mesi

Adesso è davvero finita, Britney Spears è libera. Il giudice della Corte Superiore della contea di Los Angeles, Brenda Penny, ha posto fine dopo 13 anni alla tutela legale per la cantante statunitense che il prossimo mese compirà 40 anni. Una tutela a lungo termine quella del padre Jamie Spears che ha gettato un'ombra sulla vita e sulla carriera della popstar. "È stato un weekend straordinario…mi sembra di volare! In realtà ho bevuto il mio primo bicchiere di champagne in un ristorante bellissimo", ha scritto Britney. "Festeggerò la mia libertà e il mio compleanno per i prossimi due mesi! Insomma, dopo tredici anni…ho aspettato abbastanza": qui sotto il suo post.

