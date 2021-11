Jovanotti: non solo beach, anche mountain party

Lorenzo Cherubini l'aveva scritto il 29 settembre: "Dai che forse a fine ottobre (per sicurezza diciamo metà novembre) riusciamo a darci un appuntamento vero per l’estate 2022! Appena ne avremo la conferma con la mia squadra ci organizziamo per raccontarvi quello che stiamo preparando da mesi e che continueremo a preparare fino a quando ci vedremo dal vivo". E in effetti il 9 ottobre il sindaco di Barletta ha anticipato l'annuncio che la sua città ospiterà due date del "Jova Beach Tour 2022". Oggi l'ANSA informa che tra luglio e agosto del 2022"sarà l'area verde di Gressan, alle porte di Aosta, ad ospitare il Jova Mountain Party, versione in quota del celebre Jova beach party, il tour estivo di Lorenzo Cherubini in arte Jovanotti", e aggiunge che "la data sarà annunciata venerdì prossimo in conferenza stampa in streaming dallo stesso Jovanotti".

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da lorenzojova (@lorenzojova)