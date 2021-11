Lady Gaga gongola per il suo accento italiano

Durante Good Morning America, programma televisivo statunitense, Lady Gaga ha presentato "House of Gucci", il film di Ridley Scott in uscita nelle sale il 16 dicembre. La popstar ha ricordato l’intervista fatta con Fabio Fazio a "Che Tempo Che Fa": “Ero a Milano qualche giorno fa per uno show televisivo e quando il conduttore mi ha detto di essere rimasto impressionato dal mio accento italiano e così hanno fatto altre persone, ecco, non potevo avere onore più grande”. Fabio Fazio si è davvero complimentato con la popstar, anche se in molti non considerano all'accento di Gaga così perfetto. Ma davanti a una diva di questo calibro, innamorata del nostro Paese, questi rimangono davvero dettagli.

Non Lady Gaga che cita @fabfazio al good morning america!! Neanche lei ha superato ancora quel momento @chetempochefa #CTCF pic.twitter.com/FstadFajvn — federico (@FedericoDePalm3) November 16, 2021