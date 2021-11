Marracash: “Io ed Elodie ci siamo lasciati mentre lavoravamo all’album"

Dopo essere rimasti in silenzio per settimane Elodie e Marracash hanno iniziato a parlare della fine della loro relazione, risalente a qualche mese fa, ma venuta a galla solo negli ultimi periodi. A raccontarlo è il rapper di "Persona" che con il nuovo album "Noi, loro, gli altri", uscito lo scorso venerdì, prova a bissare il successo del disco precedente. E sul rapporto con la cantante spiega: "Ci siamo lasciati durante la lavorazione del disco. È stato un momento impegnativo per entrambi ed entrambi abbiamo provato a far quadrare le cose", ha spiegato il 42enne. Per la cover del nuovo album "Noi, loro, gli altri", ha comunque voluto al suo fianco anche la ex fidanzata, il cui amore è nato sul set del videoclip di "Margarita". Un bacio d'addio suggellato nel video di "Crazy love" in cui i due si uccidono.