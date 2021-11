Billie Eilish firma tre canzoni del nuovo film Pixar

Billie Eilish e il fratello Finneas O’Connell, collaboratore della voce di “Bad guy”, hanno contribuito alla colonna sonora del nuovo film d’animazione prodotto da Walt Disney Pictures e Pixar Animation Studios, “Red” (in lingua originale “Turning red”), firmando tre nuove canzoni.

Nella versione originale della pellicola, in uscita nelle sale cinematografiche italiane il 10 marzo 2022, uno dei componenti del gruppo avrà la voce dello stesso Finneas. Nel nuovo trailer di “Red” è possibile ascoltare un estratto di uno dei brani a firma Billie Eilish e fratello, intitolato "Nobody like u", in cui si sente una voce femminile che ci si chiede se possa essere la popstar losangelina. Come sottolineato da Consequence, le immagini in anteprima del film, che racconta le vicende della 13enne Meilin "Mei" Lee appassionata di boy band e che si trasforma in un panda rosso di grandi dimensioni quando è agitata, sono per la maggior parte del trailer accompagnate da "It's gonna be me" degli NSYNC.