Arisa nuda sui social: "Una morbida felicità"

"C’era una volta una morbida felicità che non voleva più restare nascosta", così Arisa lancia il suo ennesimo messaggio di body positivity e annuncia il suo disco in arrivo il 26 novembre, condividendo uno scatto, che, in poche ore, ha letteralmente mandato i social in tilt. Nuda, sensuale e provocante come non mai. E poi scherza: "Pubblicità nuda e cruda". I tempi in cui cantava “Sincerità”, sfoggiando look stravaganti ed estrosi, sono definitivamente archiviati. L'artista si è trasformata in una agguerrita paladina della body positivity, orgogliosa di mostrare la sua esplosiva femminilità. E guarda caso il nuovo album si intitolerà "Ero romantica".

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Arisa (@arisamusic)