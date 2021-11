Capo Plaza: posticipato il tour 2022

Posticipato a novembre 2022 “Plaza Il Tour”, inizialmente previsto in febbraio. Stesse città, stessi club, cambiano solo le date per assistere ai concerti di Capo Plaza, protagonista di spicco della scena trap contemporanea. Questa la nuova programmazione: debutto il 23 novembre 2022 all’Atlantico Live di Roma, segue il 24 alla Tuscany Hall di Firenze, il 26 al Teatro Concordia di Torino, il 27 al Gran Teatro Geox di Padova e infine il 29 all’Alcatraz di Milano. I biglietti già acquistati rimangono validi per le nuove date corrispondenti.

Radio partner di Plaza, Il Tour è RADIO 105

CAPO PLAZA – PLAZA, IL TOUR: NUOVE DATE

MERCOLEDÌ 23.11.2022 - ROMA @ ATLANTICO LIVE (sostituisce il 19 febbraio)

GIOVEDÌ 24.11.2022 - FIRENZE @ TUSCANY HALL (sostituisce il 24 febbraio)

SABATO 26.11.2022 - TORINO @ TEATRO CONCORDIA (sostituisce il 17 febbraio)

DOMENICA 27.11.2022 - PADOVA @ GRAN TEATRO GEOX (sostituisce il 26 febbraio)

MARTEDÌ 29.11.2022 - MILANO @ ALCATRAZ (sostituisce il 22 febbraio)

