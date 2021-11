Come sta andando la storia d'amore fra Lady Gaga e Michael Polansky?

Lady Gaga sul lato professionale sta vivendo un momento d'oro. Ma come sta andando la storia d'amore con Michael Polansky? In un'intervista su The Hollywood Reporter, le è stato chiesto un commento su tutt'altro argomento, ovvero il triste e spaventoso episodio del ferimento del dog sitter Ryan Fisher e il rapimento dei suoi cani Koji e Gustav lo scorso febbraio mentre lei si trovava a Roma. Tutto per fortuna è finito nel migliore dei modi: i cani sono stati restituiti e l'uomo è guarito. E questa è stata l'occasione per fare il punto anche sulla vita privata. Lady Gaga ha citato, pur senza chiamarlo per nome, il fidanzato: "Ogni giorno ringrazio Dio per il ritorno dei miei cani. I miei cani e l'uomo che amo sono tutta la mia vita".

Intanto una fonte di People ha raccontato in questi giorni che la star e Michael Polansky: "Si comportano quasi come fossero una coppia sposata". Anche se: "Non hanno nessuna fretta di fidanzarsi ufficialmente". L'insider ha anche ribadito che la loro relazione è nata durante alcune attività benefiche: lei con la sua fondazione Born This Way e lui come direttore esecutivo del Parker Institute for Cancer Immunotherapy.