Katy Perry arriva sempre in ritardo ai corsi in palestra

Katy Perry, in un'intervista sul WSJ Magazine, ha raccontato una sua giornata tipo e quando è arrivata alla parte dedicata palestra ha spiegato: "La mia routine è arrivare in ritardo, a metà allenamento perché odio allenarmi. Finisco sempre per dire: 'Sono così in ritardo, peccato posso fare solo poche cose'. E il ragazzo che mi fa allenare dice: 'Sì, certo'". Katy Perry ha anche rivelato come inizia le sue giornate: "La prima cosa che faccio è un piccolo rituale verbale, lo faccio ogni mattina. Dico a me stessa ad alta voce: 'Grazie Dio per oggi, sono grata per ogni giorno'".

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da KATY PERRY (@katyperry)