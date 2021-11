Madonna ripubblica la foto hot censurata dai social

Qualche giorno fa Madonna aveva postato sul proprio profilo Instagram ufficiale l’ennesima serie di scatti provocatori, mostrandosi in calze a rete e in pose sexy sopra e sotto un letto. Il post, che subito aveva raccolto commenti non del tutto positivi con alcuni utenti che ricordavano alla popstar di essere una madre, è stato poi rimosso dal social network di Mark Zuckerberg perché violava le linee guida della piattaforma presentando una foto con un capezzolo della cantante ben visibile.

La reazione della voce di “Material girl” non è tardata ad arrivare: Madonna ha subito ripubblicato gli scatti su Instagram, censurando la fotografia “incriminata” coprendo il seno con un emoji a forma di cuoricino rosso, insieme a un lungo messaggio in cui ha scritto:

“Sto ripubblicando fotografie rimosse fa Instagram senza preavviso o notifica. La motivazione che hanno dato al mio management, che non gestisce il mio account, è che una piccola parte del mio capezzolo è stata esposta. È ancora sorprendente per me che viviamo in una cultura che consente di mostrare ogni altro centimetro del corpo di una donna tranne un capezzolo. Come se quella fosse l'unica parte dell'anatomia di una donna che può essere sessualizzata. Lo stesso capezzolo che nutre i bambini. Il capezzolo di un uomo non può essere visto come erotico? E che dire del culo di una donna che non viene mai censurato da nessuna parte. Ringrazio di essere riuscita a mantenere la mia sanità mentale attraverso quattro decenni di censura, sessismo, discriminazione sull'età e misoginia”.