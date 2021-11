Adele regala all'insegnante del liceo i biglietti per un suo live

Adele, in occasione della registrazione dello speciale "An Audience With Adele", ha raccontato, stimolata dall'attrice Emma Thompson, che se c'è una persona che la ha ispirata particolarmente quando era più giovane, quella è di certo l'insegnante che aveva quando frequentava la Chestnut Grove: "Era Miss McDonald - ha ricordato Adele - insegnava inglese e mi ha fatto appassionare alla letteratura. Credo sia questo il motivo per cui ora scrivo testi".

La docente era rimasta solo per un anno lasciando però un indelebile ricordo: "Sapeva essere coinvolgente e noi studenti sapevamo che si preoccupava per noi. Aveva tanti braccialetti e anelli d'oro. Era fighissima e simpatica, non vedevo l'ora di seguire le sue lezioni". Terminato il racconto, Emma Thompson ha annunciato che Miss McDonald era in sala: l'insegnante è salita sul palco e ha abbracciato, commossa, Adele tra le lacrime.



Ma la vicenda non è finita su quel palco, è proseguita: il team di Adele si è attivato per avere il numero di telefono dell'ex insegnante, l'artista desiderava contattarla ancora. E il primo messaggio d'affetto è stato donare a lei e alla sua famiglia i migliori biglietti possibili (pare da 500 sterline ciascuno) per assistere ai suoi concerti al BST Hyde Park a Londra.