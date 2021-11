Gué: il suo nuovo album è "Gvésvs"

Annunciata oggi l’uscita del un nuovo album ufficiale di Gué dal titolo "Gvésvs" in uscita il prossimo 10 dicembre. Dopo il successo con dj Harsh per "Fastlife 4", uscito appena sei mesi fa, Guè torna con un nuovo album ufficiale. Il titolo dell’album, riferimento non solo all'impatto quasi messianico che il rapper ha avuto sulla scena hip hop italiana, è anche a un dato biografico: Gué è infatti nato il 25 dicembre.

Una carriera instancabile e incredibile quella di Guè, lastricata di successi con una lunga serie di produzioni di altissimo livello. Rapper tra i più influenti e rispettati in Italia, fin dall'inizio della sua carriera è un punto di riferimento a cui tutta la scena hip hop e non solo guarda. Dal 2011 con il suo primo album "Il ragazzo d'oro" non si è mai fermato inanellando certificazioni e risultati di classifica sempre maggiori. Nel 2013 con "Bravo ragazzo" raggiunge il disco di platino. È il primo artista italiano a firmare per l’iconica etichetta discografica Def Jam Recordings, con la quale pubblica "Vero", il suo terzo lavoro da solista, anch’esso certificato disco di platino. Artista che è sempre stato capace di indicare una nuova strada, sempre in ascesa in termini di risultati: nel 2016, insieme all'amico di sempre Marracash, pubblica "Santeria", che arriverà al doppio disco di platino e collezionerà un’infinita sequenza di certificazioni per i singoli.

È poi del 2017 il suo quarto album solista, "Gentleman", dal respiro internazionale e contemporaneo; certificato doppio platino, è stato uno dei dischi rap dell’anno, con quattro settimane in vetta alla classifica. Nel 2017 Gué è stato l’artista italiano più ascoltato su Spotify. Nel 2018 pubblica "Sinatra", un disco diviso tra un’anima più trap e una più latina. Certificato doppio disco di platino, ha anticipato la sua prima volta live al Forum di Milano in un concerto sold-out. L’anno dopo nel giugno del 2019 pubblica a sorpresa il concept ep "Gelida estate", ispirato alle sonorità e alle atmosfere che dominano la stagione calda. Ultimo album ufficiale anch’esso disco di platino è "Mr. Fini" dove sono evidenti tutte le sue influenze musicali, geografiche, letterarie e cinematografiche, concepito come un vero e proprio kolossal d'autore ed ennesimo lavoro che è diventato un classico senza tempo del genere.