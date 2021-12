Rihanna è stata nominata "eroina nazionale" di Barbados

Una delle popstar più famose al mondo ed è stata nominata "eroina nazionale" di Barbados, il Paese dove è nata. Si tratta ovviamente di Rihanna. Come mai è arrivata questa onorificenza? Il piccolo Stato dei Caraibi è diventato una repubblica dopo 400 anni di regno britannico: addio alla regina Elisabetta e benvenuta alla presidente Sandra Mason. Proprio durante le celebrazioni che si sono tenute a Bridgetown, la premier Mia Mottley ha nominato Rihanna "eroina nazionale": “Che tu possa continuare a risplendere come un diamante e a rendere onore alla tua nazione”, l’auspicio per la grande popstar. La repubblica di Barbados continuerà a far parte del Commonwealth.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da badgalriri (@badgalriri)