Elodie ed Rkomi: un duetto esplosivo

Rkomi è pronto a chiudere in bellezza questo 2021. L'artista pubblica un nuovo featuring, questa volta realizzato con una delle pop star di oggi più amate in Italia: Elodie. I due hanno unito le forze nel singolo inedito "La coda del diavolo", disponibile da mercoledì primo dicembre. Rkomi è reduce dal successo di "Taxi Driver", il suo ultimo album in studio pubblicato il 30 aprile 2021. Del disco è stata realizzata anche un'inedita versione: "Taxi Driver - MTV Unplugged", riedizione legata allo storico format di MTV che ripropone in versione acustica e dal vivo la musica di artisti iconici e leggendari.

Per quanto riguarda Elodie, attualmente la cantante sta lavorando sul nuovo disco, la cui pubblicazione è prevista nei prossimi mesi. Al progetto ha preso parte un team d'eccezione formato da Elisa, Mahmood, Marracash, Dardust, Tropico, Federica Abbate e Marz. Sarà l'ideale seguito di "This Is Elodie", album che nel 2020 è stato quello di un'artista femminile più venduto in Italia.