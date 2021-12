Kanye West ha cantato una cover di Adele

Kanye West ha suonato una cover di Adele per Virgil Abloh durante quello che ormai è un appuntamento fisso domenicale, quello del Sunday Service in cui si esibisce assieme al coro gospel, il Sunday Service Choir. Il rapper ha offerto un rifacimento di "Easy on Me", brano contenuto nell'ultimo album della cantautrice britannica, "30", con dedica al suo caro amico (che è stato anche suo collaboratore) appena scomparso. Si tratta di performance che si propongono come particolari jam session musicali eseguite dall'artista assieme a un coro gospel, con diversi strumenti e ospiti vari che di volta in volta si prestano come guest star.

Virgil Abloh era un grande amico di Kanye West e i due hanno anche lavorato più volte insieme. Il compianto fashion designer ha firmato svariate copertine degli album dell’amico, tra cui quella di “My Beautiful Dark Twisted Fantasy”, ed è stato di recente il direttore creativo dell’ultimo disco di Kanye West, ossia “Donda”.