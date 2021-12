Marracash rinvia il tour e aggiunge una nuova data a Milano

Il tour di Marracash, già più volte rimandato, subisce delle nuove variazioni. La tournée, che inizialmente avrebbe dovuto vedere il rapper milanese protagonista dal vivo nei palasport italiani a presentare il suo album del 2019, "Persona", a cui nel frattempo ha fatto seguito il nuovo disco “Noi, loro, gli altri”, è stata ora battezzata “Persone tour 2022” e non prenderà più il via il prossimo gennaio, ma a maggio. Al calendario, inoltre, è stata aggiunta una nuova data al Mediolanum Forum di Milano, il 21 settembre: così, diventano cinque gli appuntamenti al palazzetto milanese.

“Quando ho dovuto spostare le date del tour la prima volta non mi sarei mai immaginato che sarei riuscito a fare addirittura un altro disco, prima di quei concerti”, ha scritto l’artista sui social. E ancora: “Ma eccoci di nuovo qua…Il tour è rimandato, non ci sono ancora le capienze, la curva dei contagi aumenta e bla bla bla, pertanto questi live nei palazzetti non li possiamo fare come andrebbero davvero fatti. La bella notizia è che vi vedrete un tour di due album e una nuova data al Forum, la quinta, ma purtroppo toccherà aspettare ancora qualche mese. Sono dispiaciuto e incazzato, sinceramente”.