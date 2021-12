Adele senza freni: tre mesi di concerti a Las Vegas

Tre mesi di concerti a Las Vegas, seguendo le orme di dive del pop internazionale come Celine Dion e Mariah Carey. Adele annuncia una residency - una serie di concerti stanziali - al Colosseum Theatre del Caesars Palace Hotel di Las Vegas, in programma dal 21 gennaio al 16 aprile 2022. I concerti segneranno il ritorno ufficiale sul palco della voce di "Someone like you", che ha appena spedito nei negozi il suo nuovo album "30", a distanza di sei anni da "25".

Il Colosseum Theatre ha una capienza di 4300 posti. Adele si esibirà sul palco del teatro per dodici weekend consecutivi, per un totale di 24 date, puntando a vendere oltre 100 mila biglietti: la serie di concerti è stata non a caso battezzata "Weekends with Adele". Prima di lei, oltre a Celine Dion e Mariah Carey, si sono esibiti nella stessa location anche Elton John, Madonna e Rod Stewart. L'1 e 2 luglio, poi, sarà la volta dei due concerti a Hyde Park, a Londra: i fan della cantautrice hanno mandato in tilt il sito dove era possibile acquistare i biglietti, già sold out.