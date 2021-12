Billie Eilish non è più bionda

Quando Billie Eilish cambia look crea sempre un terremoto. La cantautrice 19enne di "Happier Than Ever" ha detto addio al biondo platino che ha sfoggiato per gran parte del 2021 e ha tinto ai capelli di castano scuro. Billie ha condiviso il nuovo look su Instagram con un selfie e una semplice didascalia "Ti manco?". Dopo le radici verdi fluo e il biondo platino, con questa tonalità, che probabilmente si avvicina molto al suo colore naturale, Billie vuole sorprendere ancora.

