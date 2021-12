Elton John ed Ed Sheeran insieme in una canzone benefica di Natale

Due tra gli artisti più importanti al mondo, Ed Sheeran ed Elton John, pubblicano un nuovo singolo natalizio a finalità benefica intitolato “Merry Christmas”. Il brano è accompagnato da un bellissimo video diretto da Jason Koening. "Merry Christmas" ha tutto quelle che un brano natalizio deve avere: campanelle, armonie festive, arrangiamenti gioiosi. E ovviamente i testi di Ed ed Elton. Il brano cementa un’amicizia di oltre 10 anni e vede per la prima volta i due artisti insieme in un singolo ufficiale. Ma non è la loro prima incursione nelle classifiche natalizie: Nel 2017 Ed ha conquistato il numero 1 con la ballata senza tempo “Perfect” e Elton John nel 1973 con il classico “Step into Christmas”, uno dei brani di Natale più suonati di tutti i tempi in UK.

Il video di “Merry Christams” – scritto da Jason Koening, Jenny Koening e Ed Sheeran – ha moltissime citazioni a video e film classici di Natale. Con un piccolo aiuto da Mr Blobby, Jonathan Ross, Big Narstie, Michael McIntyre e The Darkness, il cast del video reinventa le immemorabili scene di "Last Christmas" degli Wham; di "Merry Christmas" di Shakin’ Stevens’; di "Walking in the Air" di The Snowman; di "Stay Another Day" degli East 17 e molti altri. Il ricavato delle vendite durante tutto il periodo natalizio verrà devoluto alla Ed Sheeran Suffolk music foundation e alla Elton John aids foundation.